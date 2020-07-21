بالصور.. زوجة ماجد المصري توجه رسالة رومانسية احتفالا بعيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحتفل الفنان ماجد المصري، وزوجته رانيا أبو النصر، اليوم 21 يوليو، بعيد زواجهما.
ونشرت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بلقطات رومانسية تجمعها بزوجها، وعلقت: "ما وجدت يوما أجمل من يوم جمعني بك، كل عيد زواج وحبنا يكبر كل عام وإنت حبي الأول والأخير".
من ناحية أخرى، بدأ الفنان ماجد المصري مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الوجه الاَخر".
المسلسل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، بطولة ندى موسى، نسرين طافش، أحمد سعيد عبدالغني، مادلين طبر، عماد رشاد، هبة الأباصيري.
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