راغب علامة يدعو بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعا الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد تعرضه لأزمة صحية أمس الإثنين.

وكتب: "أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله وألبسه الله ثوب الصحة والعافية ".

وأصدر الديوان الملكي السعودي، أمس الاثنين، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء .فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة