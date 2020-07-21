للإطمئنان.. جوري بكر تجري مسحة "كورونا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت المذيعة والفنانة جوري بكر، عن خضوعها لإجراء مسحة كورونا للإطمئنان على صحتها بعد أن شكت في بعض الأعراض التي طرأت عليها مؤخرًا.

ونشرت جوري، فيديو لها أثناء إجراء المسحة، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

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وعلقت جوري على الفيديو: "أنا شكيت وحبيت اطمن اكتر على نفسي وأهلي والناس اللي حواليه ...وإن شاء الله نطلع بخير..الموضوع مش صعب متخافوش،

التحاليل بتطلع كمان ٤٨ ساعه مش في نفس اليوم ..الله اعلم ....".

يذكر أن جوري، ظهرت مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، الذي عرض مؤخرًا على شاهد.

كما ظهرت رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان.