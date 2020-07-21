لهذا السبب.. شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ"البلاستيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - فوجئ عشاق النجم الهندي الشهير شاروخان بيقامه بتغليف منزله بمنطقة "منامات" بمسط رأسه في مومباي، بالبلاستيك الشفاف خلال الأيام الماضية.

وأشيع بين جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن النجم الكبير فعل ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في الهند، وارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز عدد المصابين مؤخرًا المليون شخص، وهذا ما جعل الهند تحقق مؤخرًا أرقاما قياسية في الإصابات.

ولكن كشفت بعض الصحف أن النجم اضطر للقيام بهذا الإجراء الوقائي بسبب هطول الأمطار بشدة في مومباي خلال هذه الأيام، وليس بسبب وباء كورونا.

يذكر أن مدينة مومباي تتعرض سنويًا في شهر يوليو إلى الأمطار الموسمية التي تستمر لأربعة أشهر وتتسبب في غرق المدينة.

وفي سياق اَخر، يذكر أن 4 من عائلة باتشان قد أصيبوا مؤخرًا بفيروس كورونا، وتم نقلهم إلى مستشفى نانافاتي بمومباي لتلقي العلاج بينهم النجم الكبير أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك.