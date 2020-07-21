نبيل الحلفاوي يكشف كواليس جديدة عن مشاركته في "رأفت الهجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على سؤال إحدى متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ووجهت واحدة من الجمهور سؤالها للحلفاوي، قائلة: "يا قبطان عندي سؤال، حسيت بإيه لما اتعرض عليك دور نديم هاشم فى مسلسل رأفت الهجان ؟ وإزاي قدرت تتقمص الشخصية علشان تطلع بالجمال والثبات ده؟".

ورد "الحلفاوي: "الحكاية لها جذور، والأستاذ يحيى العلمي طلبني في الجزء الأول (كنت قد قرأت الرواية)، واعتذرت قائلا مشاركتي في العمل لن تكون إلا من خلال دور نديم.. فرد بأن نديم غير موجود في الجزء الأول، قلت إذا لن أشارك، وقبل تصوير الجزء الثاني قرأت أن الأستاذ كرم مطاوع سيقوم بدور نديم".

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وتابع: "اعتبرت الأمر منتهيا، ثم فوجئت باتصال من الأستاذ يحيى يطلبني للمشاركة فاعتذرت، فقال ما أنا عاوزك في نديم، فسألته عن كرم مطاوع قال اعتذر، فطلبت منه مهلة حتى أقابل الأستاذ كرم أولا".

وأضاف: "بحثت عنه ثم ذهبت إليه وهو يصور عملا آخر وسألته عن سبب الاعتذار قال إنه اختلف مع يحيى حول توقيت ظهوره فقلت دعني أقنعه فرد بأنه أيضا مشغول في أعمال أخرى، وأكد لي أن هذا موقفه النهائي وتمنى لي التوفيق في أداء الدور، فكان ما كان".

مسلسل "رأفت الهجان" يعتبر من أهم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم محمود عبدالعزيز، يسرا، تهاني راشد، أبو بكر عزت، حسن حسني، أحمد راتب، ومن إخراج يحيى العلمي.