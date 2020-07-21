فيديو| عن حربها مع "كورونا".. منى إش إش: "عديت مرحلة الخطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أعلنت الفلنانة منى إش إش، عن عبورها مرحلة الخطر بعد إصابتها بالكورونا، وتعرضها لجلطات بالرئة، مؤكدة أن أحدث تحاليل أجرتها اليوم الثلاثاء، أثبتت تحسن حالتها الصحية.
منى، نشرت فيديو عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وقالت: "رحت عملت أشعة إمبارح على الرئة، ولسه نتيجتها مطلعتش، والنهاردة عملت تحاليل كاملة، عشان أطمن إني عديت مرحلة الخطر بتاعت الكورونا، والحمد لله تحسنت، وإن شاء الله أبقى زي الفل".
منى تابعت: "أهم حاجة التحاليل بتاعت ال d دايمر، لأن الكورونا بتعمل جلطات في الرئة والقلب، ربنا يحميكم أى حد يجيلو برد كورونا لأزم يتعالج".
وكانت منى قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بعدة جلطات بالرئة، إثر معاناتها مع فيروس كورونا المستجد.
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