فيديو| الفنانة أماني السويسي تتهم متعهد حفلات بالتعدي عليها بالضرب



محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت عدد من الصفحات، مقطع فيديو للفنانة التونسية أماني السويسي، تعلن من خلاله تعرضها للضرب من قبل متعهد الحفلات سفيان السالم.

وقالت "السويسي" التي تم نقلها للمستشفى: "سفيان ضربني وأهاني وركلني في راسي وجسمي، هذا هو العنف ضد المرأة عشت وشفته، نتهان وننضرب ونوصل للحالة هاذي وسط القاعة وأمام الجميع، أنا اتعرضت للظلم والضرب والإهانة".

كما تداولت عدد من المواقع التونسية، قصة اعتداء "سفيان" على المطربة الشابة، وأكدت في إحدى المداخلات، أن السبب هو مطالبتها له بحقوقها المالية في الحفلات التي أحيتها.

وأوضحت خلال المداخلة وهي تبكي أنها فوجئت به يريد الاستيلاء على حقوقها المالية، بحيث يحصل على 75% من عائد الحفلات التي تحييها.

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وكشفت أنها اعترضت على هذه النسبة المجحفة، فاستدعاها لمكتبه، وحينما ذهبت اعتدى عليها بالضرب المبرح ثم طرحها أرضا وقام بركلها، وبحسب حديثها للتليفزيون التونسي، قالت إن مساعدته تدخلت لإبعاده عنها، ولولا تدخلها لكانت فارقت الحياة.

أماني السويسي حازت على شهرتها من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، وبعدها اتجهت للغناء وإحياء الحفلات.