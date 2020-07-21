رئيس المركز القومي للسينما تعلن عودة الأنشطة الثقافية ونوادي السينما قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتمعت الدكتورة "سعاد شوقي" رئيس المركز القومي للسينما، بمسئولى الأنشطة الثقافية التابعة للمركز استعدادًا لعودة الأنشطة الثقافية ونوادي السينما التي يقيمها المركز مرة أخرى بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تطبيقآ لتعليمات معالى وزيرة الثقافة الدكتورة " إيناس عبد الدايم" بعودة الفعاليات الثقافية والفنية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة "سعاد شوقي" أن عودة تلك الأنشطة سوف يأتي بمردودآ إيجابيآ علي الساحة الثقافية

Advertisements

مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي الجمهور والتي تتمثل في الإلتزام بشغل نسبة ٢٥٪من الجمهور مع مراعاة مسافات التباعد والإلتزام بارتداء الكمامات وذلك للحفاظ علي الصحة والسلامة للجمهور.

يذكر أن المركز القومي للسينما يقوم بعدة أنشطة ثقافية وفنية من ضمنها نادي السينما المستقلة بالقاهرة والأسكندرية ، نادي سينما المرأة ، نادي سينما الطفل، نادي سينما أوبرا الأسكندرية و دمنهور، نادي سينما الثلاثاء، نادي سينما ذوى القدرات الخاصة ، نادي سينما الفيلم التسجيلي بالأسكندرية، نادى سينما أوبرا أسيوط

إلي جانب فعاليات وعروض الأفلام التسجيلية التي تقام بمركز الثقافة السينمائية.