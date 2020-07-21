مهرجان القاهرة السينمائي يفتح الباب لدعم الأفلام العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - فتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية للمشاركة في النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي الذي يُقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر، على أن يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 4 أغسطس المقبل، وتتم قبول الأعمال عبر الموقع الرسمي للمهرجان على شبكة الإنترنت.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعقد الملتقى السابع للسينما العربية

ويشترط ملتقى القاهرة السينمائي أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًا أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلاً في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلاً أو قصيرًا.

صناعة السينما العربية تواجه تحديات بسبب فيروس كورونا

وأكد المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن التحدي الكبير الذي تواجهه صناعة السينما العربية، بسبب أزمة فيروس كورونا، جعل المهرجان، أكثر حرصاً على مواصلة دوره في تقديم الدعم، لصناع السينما والتلفزيون في العالم العربي، عبر منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تنجح سنويا في تقديم مشروعات تفرض نفسها على خريطة المهرجانات والجوائز.

وأضاف: أن صناعة الأفلام العربية، بشكل عام تحتاج لمزيد من الدعم، ولكنها بعد حالة التوقف التي فرضها الوباء العالمي، أصبحت أكثر احتياجا من أي وقت مضى، للتخفيف من آثار الأزمة، لذلك يسعى مهرجان القاهرة بالتعاون مع الشركاء والرعاة المؤمنين بأهمية الصناعة وضرورة استمرارها، للتوسع في تقديم الدعم، خلال الدورة 42، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل.

200 ألف دولار دعم لمشروعات الأفلام العربية لمواجهة الجائحة

وأشارت علياء زكي مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إلى إن "ملتقى القاهرة" تحت إدارة ميريام دغيدي، نجح العام الماضي، في تقديم دعم هو الأضخم منذ انطلاقه، وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هناك طموحات لزيادة حجم هذا الدعم في الدورة 42، ليتمكن المهرجان من مساعدة عدد أكبر من مشروعات الأفلام العربية التي تنتظر الخروج للنور، ولذلك يبذل فريق أيام القاهرة لصناعة السينما جهدا مضاعفا لتحقيق هذا الهدف، خاصة بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف أو تأجيل أو تعديل معظم الفعاليات السينمائية الدولية، التي كانت تلعب دورا في دعم السينما.

وأكدت أن المهرجان سيعلن بعد غلق باب التقديم لـلملتقى، عن المشروعات المشاركة وقائمة الجوائز، وكذلك عن الرعاة والشركاء، بالإضافة إلى تفاصيل فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي يدرس المهرجان إقامة بعضها إلكترونيا، بالتوازي مع الأنشطة التي تقام في مقر إقامة المهرجان.

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عقد مهرجان القاهرة السينمائي حتى لو استمر انتشار كورونا

يذكر أن "الخليج 365 نت" انفرد بنشر تأكيد وزارة الثقافة المصرية، على إقامة الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي في موعدها خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل، حتى لو استمرت جائحة كورونا، وأشار مصدر من داخل الوزارة إلى أن إدارة المهرجان وضعت عدة سيناريوهات بديلة لضمان سلامة ضيوف المهرجان، وفتحت بالفعل باب المشاركة في المسابقات الرسمية.

المصدر نفسه أكد أن وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبد الدايم عقدت مؤخرا اجتماعا موسعا لمناقشة سبل عودة الأنشطة الثقافية ضمن خطة شاملة ستقدمها الحكومة المصرية لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وكان مصير مهرجان القاهرة السينمائي في مقدمة الملفات، وطلبت إدارة المهرجان عقد الدورة المقبلة في موعدها وعدم اتخاذ قرار بتأجيله أسوة ببقية المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.

فتح باب المشاركة في المسابقة الرسمية

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة عن فتح باب المشاركة في المسابقات الرسمية، ومنحت صناع الأفلام القصيرة والروائية الطويلة والوثائقية والشركات المنتجة مهلة حتى 31 أغسطس المقبل لإرسال أفلامهم، حتى يتثنى لإدارة المهرجان عرضها على لجان المشاهدة قبل اختيار القائمة النهائية.

أول تطبيق لميثاق المساواة بين النساء والرجال

ومن المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة أول تطبيق لميثاق المساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، ليكون المهرجان الأول عربيًا والثاني إفريقيًا الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020"، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 71 عام 2018، وانضم له أكثر من 60 مهرجان سينمائي دولي ومحلي في أغلب دول العالم.

وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائي" ملتزما بدءًا من دورته الـ 42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءًا من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.

المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أكد أن مصر تهتم بتمثيل المرأة في كافة المجالات عمومًا والسينما بوجه خاص، كما أن نسبة تمثيل المرأة في السينما العربية توازي وربما تزيد عن نسبة تمثيلها في الغرب، وبالتالي فإن انضمام مهرجان القاهرة لهذه المبادرة يعد تأكيدًا وتعزيزًا لهذا الموقف.

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