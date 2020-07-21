شاهد.. أحمد فهمي في أعماق البحر بسيناء

شارك الفنان أحمد فهمى جمهوره مجموعة صور جديدة من عطلته الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "فهمي" في الصور ببدلة الغطس من أعماق البحار في رحله بحرية، معلقاً عليهما قائلا: "دايماً سيناء هي الاجمل".
يذكر ان، الفنان أحمد فهمي قد
تدور أحداث المسلسل حول تنقل كلاً من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.
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