شاهد.. أحمد فهمي في أعماق البحر بسيناء



شارك الفنان أحمد فهمى جمهوره مجموعة صور جديدة من عطلته الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الصور ببدلة الغطس من أعماق البحار في رحله بحرية، معلقاً عليهما قائلا: "دايماً سيناء هي الاجمل".

يذكر ان، الفنان أحمد فهمي قد

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شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، مع الفنان أكرم حسني وشاركهم العمل كلاً من:" بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب، ويزو، محمد جمعة"، من إخراج: أحمد الجندي، تأليف: أيمن وتار.

تدور أحداث المسلسل حول تنقل كلاً من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.