تفاصيل وموعد عرض ليلتكم سعيدة على موقع وزارة الثقافة

ينطلق العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" مساء الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك " في مبادرة

"اضحك_فكر _اعرف" عبر موقع وزارة الثقافة على يوتيوب.

وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح

بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى.

المسرحية بطولة: محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، الحان المهدي، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوي ، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، إخراج خالد جلال.