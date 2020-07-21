كـريم عفيفي يشارك جمهوره بـصورة من عطلته الصيفية

نشر الفنان كريم عفيفي صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "عفيفي" في الصورة من عطلته الصيفية، معلقاً عليها:" مسا مسا .. المصيف ".

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يذكر ان الفنان كريم عفيفي، شارك في الماراثون الرمضان

المنقضي 2020، كضيف شرف من خلال مسلسل "عمر ودياب"، بطولة: علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر.

تدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول مجموعة من المواقف الكوميدية إلا وهي معاناة بطلى العمل من قله الدخل ويتسبب ذلك تورطهم في إمضاء وصولات أمانة والذي يصل عددهم الي 24 وصل وهو ما يجعلهم يعملان فى وظائف مختلفة لتسديد الديون.