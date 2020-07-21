رسالة رومانسية من شيماء سيف لزوجها في عيد ميلاده

هنأت الفنانة شيماء سيف زوجها المنتج محمد كارتر، بعيد ميلاده برسالة رومانسية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شيماء صورة لزوجها من حفل عيد الميلاد، وكتبت

شيماء لزوجها كلمات من الحب قائلة:" فى حب وفى كارتر... فى عشق وفى كارتر.. وفى قلب فيه كارتر.. كل سنة وانت حبيبى"، وشاركها متابعوها في تهنئة زوجها بعيد ميلاده وذلك عبر التعليقات على الصورة.

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يذكر أن شيماء تشارك في الفيلم المنتظر عرضه "البعض يذهب إلى المأذون مرتين"، بطولة: كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، محمود حميدة، عمرو عبد الجليل"، تأليف: أيمن وتار، إخراج: أحمد الجندي.