عاصي الحلاني يكشف موعد كليب رجعتيني لبدايتي

أعلن الفنان عاصي الحلاني عن موعد طرح أغنيته الجديدة "رجتيني لبدايتي" بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور والفيديوهات "إنستجرام" كشف عاصي موعد الأغنية قائلاً: "باقي يومين على "رجعتيني لبدايتي". Advertisements يذكر أن عاصي طرح حديثاً أغنية "بعشقك" باللهجة المصرية، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كلمات: إيهاب عبدالعظيم، ألحان: محمد عبية، توزيع: طوني سابا.

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