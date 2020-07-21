فيديو.. "كل سنه وانت طيب" لايساف تتخطى ال ٣٥ الف مشاهدة

تجاوزت أغنية "كل سنة وانت طيب" للمطرب ايساف، حاجز ال 35 الف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأسبوع، عبر قناة مزيكا الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. ويشار إلي ان أغنية "كل سنة وانت طيب" من كلمات طاطا النوبي، ألحان وتوزيع محمد حريقة، ومن إخراج محمد انيس،ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية. إخراج محمد انيس،ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية. يقول مطلع الاغنية:.. Advertisements ياللي فاكره قلبي طيب كل سنه و انت طيب جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ وبتعب حبيبتى لانك صاروخ ورغم اني دايما بقابل بنات بس انتي عملتي في قلبي شروخ

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