فيديو .. سعد لمجرد يتخطى الـ 11 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

حصد الفنان سعد لمجرد بأغنيته الجديدة "عدى الكلام"، أكثر من 11 مليون مشاهدة، وذلك في 5 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:توما.
ضم الكليب قصة رومانسية قصيرة لبطلها سعد الذي يعمل في سيرك ليعجب بإحدى الفتيات هناك فيحاول متابعتها والتعبير عن إعجابه بها.
قدم سعد للمرة الأولى في مسيرته الفنية اللهجة المصرية في الأغنيةبالكلمات العامية المقربة من الشارع المصري المعروف بها أمير مع لحن مميز للشافعي، ومقسوم مختلف الذي يقدمه توما بامتياز.
يذكر أن سعد طرح أخيراً أغنية "آسف حبيبي" مع الفريق الغنائي الشهير "فناير"، وسجلت الأغنية أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
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