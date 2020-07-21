تراند اليوم : مرسال خاص من كرارة لمحمد رمضان لتسوية الأزمة .. الصلح خير

فاجئ الفنان محمد رمضان، الجمهور بعد نشره مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، ومعه سليم نجل النجم أمير كرارة، في منزله بالساحل الشمالي.

وعلق رمضان، على الصور: “زيارة غالية من سليم كرارة ابن صديقي النجم الكبير أمير كرارة وأصحابه چو وياسو نورتوني يا أبطال”.

وتساءل عدد من جمهور السوشيال ميديا، هل هذه الزيارة ستكون سر الصلح بين الثنائي محمد رمضان وأمير كرارة، بعد نشوب بينهما خلاف منذ عدة شهور، بعدما استضاف أمير كرارة محمد رمضان في برنامجه “سهرانين” وأثناء تقديمه وصفه بالنجم وكان رد رمضان عليه بوصفه بالموهوب، وهو ما اعتبر جمهور أمير كرارة تقليلا منه، كما أن كرارة علق هذا الأمر أثناء استضافته في برنامج “عائشة” وأكد أن الأمر ضايقه بالفعل.