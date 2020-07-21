تراند اليوم : صورة لوالدة منة فضالي بعد خروجها من عملية جراحية – إتفرج

نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات بعد خضوعها لعملية جراحية.

وعلقت منة فضالي ::”قائلة :”الحمد لله على سلامتك يا أجمل حاجة في حياتي”.

تستأنف منة فضالي تصوير مشاهدها في فيلم ” زنزانة 7 ” الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجسد منة فضالى خلال أحداث الفيلم، شخصية راقصة، في حين يجسد نضال الشافعى شخصية منصور الذى يدخل السجن في إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل “زنزانة 7″، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.