موقف محرج لخطيب ابنة أصالة في حفل الخطوبة.. فيديو

رنا صلاح الدين - احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، بخطبتها على طبيب التجميل معتز نصير، في حفل عائلي اقتصر على عائلة العروسين فقط.

وتعرض الطبيب الشاب لموقف محرج خلال حفل الخطبة وذلك بعد فشله في غلق عقد الخطبة في رقبة شام، الأمر الذي اضطر شقيقها خالد لمساعدته في رفع شعر شقيقته وسط ضحك العروسين والحضور.

وقالت الفنانة السورية أصالة خلال الفيديو: "حبيبيتي شام.. والله كأن أختي هي اللي عم تنخطب.. الله يسعدكم يارب يا قلبي... الله يفرح كل الأمهات ببناتها".

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ابنة اصالة وخطيبها

خطيب شام الذهبي، هو معتز نصير، شابٌ مصري درس الطب في جامعة عين شمس، وكالفورنيا وأصبح اختصاصيًا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية، وتملك عائلته عيادات "نصير" ولها عدة أفرع في مصر، أبرزها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية كذلك، ويعد أحد أهم أطباء التجميل في مصر.