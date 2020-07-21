بريتنى سبيرز تعرض منزلها للبيع

رنا صلاح الدين - بريتني سبيرز

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز، في طريقها لبيع منزلا من المنازل التي تقتنيها للبيع، وهو موجود في بيفرلي هيلز، و كانت النجمة الشهيرة مقيمة بهذا المنزل من عام 2007 و حتي عام 2012 .

وبحسب موقع " توداي " فإن مساحة المنزل تبلغ 7،453 قدم مربع والذي يضم ست غرف نوم وسبعة حمامات ومساحة خارجية رائعة كاملة مع " حمام سباحة " و SPA إضافة الى سينما منزلية .

بريتني سبيرز

وكان العقار قد تم إدراجة في نهاية يونيو على Homes.com و أعلنت سبيرز انها قررت بيعه مقابل 6.8 مليون دولار ، والمنزل الذي بني في عام 2001 ، يتميز بهندسة معمارية على الطراز المتوسطي يبهر كل من يراه سواء من الداخل أو الخارج .

بريتني سبيرز

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والجدير بالذكر أن "لين سبيرز" والدة النجمة العالمية بريتني سبيرز، تريد أن تكون أكثر اطلاعا على الشئون المالية والثقة لابنتها بريتني سبيرز ، حيث قدمت والده سبيرز البالغة من العمر ( 65 عام ) عددا من المستندات إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين لتلقي إشعار خاص بشأن "جميع الأمور" المتعلقة بالشق المالي لابنتها ، وذلك وفقا لمجلة " The Blast " .

بريتني سبيرز

وكانت في البداية تخضع أموال بريتني لرقابة والدها جيمي البالغ من العمر 68 عاما، والذي قرر أن يتخلي عن هذه المهمة في سبتمبر 2019 بحجة مشاكله الصحية المستمرة وتم تسليم هذه المهام الي جودي مونتجمري لتكون وصية على بريتني بديلاً له، وتتولي مؤقتًا هذه المهمة ومنحت "نفس الصلاحيات" الممنوحة سابقا لجيمي.

بريتني سبيرز

والجدير بالذكر أن جودي تعمل كواصي، على أبنتتها منذ سبتمبر الماضي، وقد أمر القاضي بتمديد فترة الوصاية المؤقتة حتى 22 أغسطس المقبل، وقد حدث هذا التمديد بسبب إغلاق المحاكم وسط الأزمة الصحية المستمرة وهي انتشار فيروس كورونا "covid19"، وهو ما أكده موقع People ، وبصفتها الوصاية علي بريتني سبيرز فقد تتمتع جودي بالقدرة على التواصل مع الطاقم الطبي الخاص بالنجمة الشهيرة ولديها إمكانية الوصول إلى أي وجميع السجلات الطبية إضافة الي إمكانية الوصول إلى السجلات والتقارير النفسية.