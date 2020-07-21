بسبب الشورت سوسن بدر تتعرض للتنمر.. صور

رنا صلاح الدين - تقضي الفنانة المصرية سوسن بدر، عطلتها الصيفية في إحدى القرى الساحلية برفقة عائلتها.سوسن بدر، نشر لها صور خلال عطلتها ظهرت فيها وهي مرتدية شورت جينز وكات، وصورة أخرى وهى تمسك كلبًا قرب أحد الشواطئ.

سوسن بدروحصدت الصور على العديد من التعليقات الساخرة منها بسبب ارتداءها هذه الملابس، وهي في هذه المرحلة العمرية، في حين دافع عنها البعض، مطالبين مباحث الإنترنت بإلقاء القبض على المتنمرين.

سوسن بدر، كانت قد نشرت صورة أخرى لها برفقة حفيدتها الصغرى مايا، على موقع إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة: "وأخيرًا خرجنا.. أنا وحفيدتي الصغيره مايا على البحر".

سوسن بدر