رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة السعودية وعد، إصابة ابنتها الوحيدة حسناء بفيروس "كورونا" المستجد ، وطلت من جمهورها الدعاء لابنتها بالشفاء العجل. الفنانة السعودية كتبت، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا. الله يرفع عنها ويشفيها.. ادعولها. ياحبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي. استودعك الله. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم". وعد وابنتها ودعت لابنتها بقولها: "يارب اشفي بنتي من الكورونا وارفع عنها وطلعها من المستشفى من غير مكروه.. يار أنا عبدك أطلبك وأتوسل إليك تشفيها وتريحها وتكون معاها يارب.. أستودعك يا حسناء يا نور عيني انتي.. يارب". Advertisements وعد وابنتها من ناحية أخرى، كانت أغنية «قاعد على قلبك» آخر ما طرحته الفنانة السعودية وعد، وهي من كلمات خالد العوض وألحان ناصر الصالح، مع العلم أن الأغنية كانت بحوزة الفنان عبدالله عبدالعزيز لمدة 3 سنوات، إلا أن الفنانة السعودية نجحت في طرحها بصوتها، كما فاجأت وعد محبيها حديثاً بتجرية جديدة، حيث قدمت دعاية إعلانية لإحدى المنتجات الغذائية غناءاً وتمثيلاً على الشاشة بمشاركة الطفلة إيان، وتحت إشراف المخرج خالد الرفاعي. وعد وابنتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة السعودية وعد تعلن إصابة ابنتها الوحيدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.