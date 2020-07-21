نقل شقيقة زينة للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - تعرضت ​نسرين رضا، شقيقة الفنانة المصرية زينة، لوعكة صحية حادة، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت شقيقة زينة، قد تواجدت في إحدى القرى الساحلية قبل شعورها بأعراض المرض، قبل أن تغادر القاهرة لمتابعة حالتها الصحية والتي تم تشخيصها على أنها تزييف بالمخ وقرر الأطباء نقلها للعناية المركزة والبقاء فيها لمدة ١٠ أيام لمتابعة حالتها الصحية عن قرب.

من ناحية أخرى كانت محكمة جنح العلمين، قضت في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة شقيقة ​الفنانة زينة​ بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانتها بالتعدي على أحمد عز بالسب والقذف، داخل فندق بالساحل الشمالي، مع إلزامها بدفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

كما شمل الحكم معاقبة شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزام كل منهما بدفع 10 آلاف جنيه واحد للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.