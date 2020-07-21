زوجة المنتصر بالله: أخفينا عليه خبر وفاة الفيشاوي ورجاء الجداوي لهذه الأسباب

رنا صلاح الدين - كشفت السيدة عزيزة كساب، زوجة الفنان المصري المنتصر بالله، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخراً.

السيدة عزيزة، قالت في تصريحات صحفية، إن حالته الصحية مستقرة وتحسنت عن ذي قبل، وأنه أوقف جلسات العلاج الطبيعي منذ فترة بسبب أزمة فيروس كورونا ولا يخرج من البيت.

وأضافت، حركته بسيطة ويقضي أغلب الوقت نائما، و هو نفسياً متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل، لكن بنشكر ربنا على استقرار حالته.

وأوضحت زوجة المنتصر بالله أنه يتابع التلفزيون والفضائيات وخاصة برنامج "الحكاية" لعمرو أديب وبرنامج وائل الإبراشي، مؤكدة أنها حرصت على ألا يشاهد الحلقة التي تحدث فيها عمرو أديب عن وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، حتى لا يعرف هذا الخبر الحزين.

Advertisements

المنتصر بالله

وتابعت: "أنا دايما بخبي عنه الأخبار السيئة علشان حالته ما تتأثرش ولحد دلوقت ميعرفش بوفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان صديق عمره، ولا وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي كانت دائمة السؤال عليه، أو وفاة جورج سيدهم".

وكان الفنان المنتصر بالله أصيب بجلطة في المخ عام 2008 أبعدته عن الفن لمدة عامين، وعندما تحسن تحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، وشارك كضيف شرف في مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التلفزيوني "راجل وست ستات"، والإذاعي "عوام على بر الهوي" ولكنه لم يستمر طويلا لتأثير المرض عليه، وابتعد من جديد عن الساحة الفنية.

المنتصر بالله