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رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي يروي السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.
محمد رمضان أعلن أنه حالياً في مرحلة التفاوض مع الورثة، وأنه استبدل الإمبراطور بمسلسل يحمل اسم "موسى".
احمد زكي ومحمد رمضان
الفنان محمد رمضان قال في تدوينته:"تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي"
وكان جدل كبير قد ثار خلال الفترة الماضية عقب إعلان محمد رمضان عن تجسيده لشخصية أحمد زكي في مسلسل بعنوان الإمبراطور، من تأليف بشير الديك، وأبدى الكثيرون اعتراضهم على المسلسل من الجمهور ومن داخل الوسط الفني.
وكشف الكاتب بشير الديك أن المسلسل سيتناول قصة صعود أحمد زكي، وليس حياته الخاصة.
وذكر بعض النجوم المعترضين على تجسيد شخصية أحمد زكي في عمل فني هو قرب وفاة الفنان الراحل، وأن عامل التشويق في حياة أحمد زكي الخاصة مفقود.
محمد رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلافه مع ورثة أحمد زكي.. محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل «الإمبراطور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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