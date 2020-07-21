ليلى علوي عن فيلم «المغتصبون»: كأني كنت انتقم لكل الفتيات

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن دورها في فيلم "المغتصبون"، و الذي تم إنتاجه عام 1989.

ليلى علوي، قالت خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، و المذاع على فضائية "العربية الحدث": "كانت تجربة صعبة وقاسية وأثرت عليّ نفسيا.. لكني استشعرت المسئولية وقتها لأقدم مثل هذا العمل الذي يرصد العنف ضد المرأة، وكافة عناصر العمل وقتها اشتغلنا بجد لأننا حسينا وقتها إننا بناخد بالتار للمرأة".

ليلى علوي

وأضافت: "الفيلم يرصد قصة اغتصاب حقيقية من واقع تحقيقات على خلفية قضية، وتم تصويره بحرفية بدون خدش للحياء، ولكن نجحنا في إيصال رسالة مهمة حول قضية الاغتصاب، وطالبنا خلاله بعقوبة الإعدام للمغتصب وحصل بعدها الحمد لله".

Advertisements

وأشارت إلى أن الفيلم كان يرصد أحداثًا حقيقية لمساندة المرأة، نافية أن يكون له أهداف أخرى، حيث كان والد الفتاة صاحبة قصة الفيلم على درجة عالية من الوعى وأصر على أخذ حق ابنته.

كما علقت الفنانة ليلى علوي، على قضية التحرش والربط بين ملابس الفتاة وحدوث التحرش قائلة: " لاقانون ولاشريعة تبرر التحرش.. ماينفعش نؤذي ولانجرح بعض".

وتابعت: "التحرش له درجات وأشكال كتيرة بداية من اللفظي ونهاية بالجسدي فليه نجرح بعض؟ "، وأشادت بجهود الدولة في مكافحة التحرش وخطواتها الجادة لاسيما في الفترة الاخيرة.

فيلم "المغتصبون"، بطولة ليلية علوي وحسن حسني، وحمدي الوزير، وأحمد مختار، ومحمد كمال، والفيلم تأليف وإخراج سعيد مرزوق.