اتهام زوجة عماد متعب بالتنمر والعنصرية واللاعب يرد

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رنا صلاح الدين - رد النجم المصري عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على ما تم تداوله بشأن عنصرية وتنمر زوجته يارا نعوم، تجاه إحدى النزيلات فى أحد فنادق الغردقة.
عماد متعب
متعب نفى ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر تصريحات لبرنامج "أون تايم" على قناة "تايم سبورت"، وذلك بعدما انتشر "بوست" على منصة التواصل الاجتماعي، يزعم قيام زوجته ووالدتها، بالتعامل بعنصرية شديدة مع إحدى خادمات النزلاء في الفندق، مؤكداً أن زوجته طالبت بارتداء الخادمة الزي الخاص بنزول البحر وفقاً لشروط الفندق وللحفاظ على صحة الجميع .
عماد متعب
لاعب الأهلي السابق أضاف، "تعرضت أنا وزوجتي لإهانات وشتائم وتنمر من رواد السوشيال ميديا بعد ما كتبته السيدة التي حدثت معها الواقعة وتم تصديقها وكأننا شياطين".
متعب أكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه السيدة وكل من تنمر وأساء له ولزوجته، مؤكداً أنه حصل على "سكرين شوت" لكل من أساء له لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
عماد متعب
كانت يارا نعوم، زوجة عماد متعب تعرضت لاتهامات بالعنصرية والتنمر، لرفضها نزول مربية أطفال إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الغردقة.
كانت سيدة تدعى "بسنت" قد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً تحكي فيه أنها ذهبت برفقة زوجها وأولادها والمربّية، إلى أحد المنتجعات الخاصة في الغردقة، وأنه حين نزلت الأخيرة إلى حمام السباحة، وجدت اعتراضاً من إحدى السيدات تعترض على نزول الخامدة حمام السباحة.
عماد متعب
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