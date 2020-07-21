شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة عن تمنياته بالشفاء، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والعاهل السعودى، قائلا :" حفظه الله وألبسه الله ثوب الصحة والعافية".

وقال راغب عامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وألبسه الله ثوب الصحة والعافية".



راغب علامة

وفى سياق متصل قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

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وجاء نص البيان بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية، صدر اليوم عن الديوان الملكى البيان التالى :

"بيان من الديوان الملكى"

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .