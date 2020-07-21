شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل ووالدتها تتعافيان من كورونا بعد 48 يوما فى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت المطربة نهال نبيل ووالدتها من فيروس كورونا بعد خروج نتيجة آخر مسحة قامت بها سلبية، وذلك بعد احتجازهما لمدة 48 يوماً في الحجر الصحى بأحد المستشفيات، حسبما أكدت لـ"الخليج 365".

وقالت نهال نبيل: "أشكر الله على الشفاء وأتوجه بكل الشكر والعرفان لكل أصدقائى والمقربين ودعائهم لى"، مشيرة إلى :"مررت بأيام صعبة جدا ونظرا لأن مناعتى ضعيفة كان الفيرس اللعين متمكن منى ولكن بفضل الله ودعوات الجميع تخلصت منه وها أنا الآن فى فترة نقاهة قبل الخروج منها والعودة إلى حياتى الخاصة وأعمالها الفنية

يذكر ان الموزع الموسيقى خالد نبيل أكد إصابة شقيقته نهال نبيل ووالدتهما بفيروس كورونا المستجد نهاية شهر مايو الماضى، وأنها تم احتجازهما بمستشفى العزل بمعرفة وزارة الصحة، موضحاً أن شقيقته ووالدته أصيبا بارتفاع فى درجة الحرارة، وتم نقلهما إلى مستشفى العزل بمعرفة وزارة الصحة.

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وكانت المطربة مى فاروق أعلنت إصابة زميلتها المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "خبر من أسوأ الأخبار اللى عرفتها، دعواتكم للجميله حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس، ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما، أزمة وتعدي، دعواتكم جميعا".

وبدأت المطربة نيهال نبيل مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبدالرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، و قدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات في فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شي".