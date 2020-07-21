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شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة ورسالة رومانسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلاد زوجها محمد كارتر عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة له أمام تورتة عيد ميلاده، موجهة له رسالة رومانسية قائلة :"فى حب وفى كارتر..فى عشق وفى كارتر..وفى قلب فيه كارتر..كل سنة وانت حبيبى".

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شيماء سيف
شيماء سيف

 

وكانت تعرضت الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر لحادث سير أثناء استقلال سيارتهما الخاصة، الشهر الماضى، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو لآثار الحادث على السيارة وعلقت قائلة، يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

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في جانب آخر تخوض الفنانة شيماء سيف أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ويحمل اسم مؤقت "بالقوة"، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى أحد المواسم المقبلة.

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ومن المقرر تقديم "بالقوة" على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3"، من خلال ثلاثة قصص كل واحدة من 15 حلقة على أن يكتب القصة الأولى السيناريست أحمدى محمدى والثانية السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، وتم الاستقرار على المخرج وليد الحلفاوى لتولى مهمة إخراج العمل.

 

وتعتمد قصص المسلسل على الطابع الكوميدى ويقوم بالبطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين، على أن تتم الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف فى كل قصة ويجرى الاستقرار على الأسماء وترشيحهم قبل بدء التصوير.

 

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