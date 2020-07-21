شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سوسن بدر فى أجمل 10 صور بالشعر الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الكبيرة سوسن بدر، جمهورها و متابعيها بصور لها بشعرها الأبيض، كما تفضل إظهار تفاصيل وجهها ما يظهر بعض التجاعيد فى محيط العين، ويبدو أن الفنانة الكبيرة تعمدت هذا، حيث أكدت أنها قررت منذ زمن عدم محو آثار السنين عن ملامح وجهها.

وأرجعت الفنانة سوسن بدر خلال احد لقاءاتها التليفزيونية، تفضيلها للون الشعر الأبيض إلى كون ذلك يعكس طبيعة المرحلة العمرية التي تعيشها الآن، قائلة، "أناماعنديش فلسفة فى اختياري للون الأبيض لشعرى لأنها بتعكس سنى دلوقتى من عشر سنوات فاتوا كان شكلى مختلف دلوقتي شكلى اتغير، وكل الحكاية عاوزة أبان زى ما أنا" على حد تعبيرها.

وقالت سوسن بدر، إنها لا تخشى من الزمن لأنها قناعة شخصية، وأن أكون زى ما أنا، مشيرة إلى أن كل خط فى وجهها يعكس حكاية إما ضحكة أو سهر على الشغل أو حزن أو وجع فراق وأنا حباه لأنه تاريخي وحياتى وعمرى كله، وأنا صحتى كويسة ومش معنى احتفاظيبملامحى إنى تعبانة أنا بأهتم بنفسى جداً، وموقفاً مرت به أثناء تصوير مسلسل أبو العروسة عندما قرأت تفاصيل مشهد لمؤلف العمل الشاب هاني كمال، والذى يغلب عليه الطابع الرومانسى، قائلة، "هانى كمال مؤلف شاب وعاطفي، ومرة وأنا بقرأ مشهد من مسلسل أبوالعروسة لقيته رومانسي فطلبت منه أنو يسبني أعمله بعفوية وإذا عجبه يمشي وإذا ماعجبوش نعمل زي اللى مكتوب، وقاللى حاضر.



سوسن بدر



الفنانة سوسن بدر



الفنانة سوسن بدر

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الفنانة سوسن بدر (3)



الفنانة سوسن بدر



الفنانة سوسن بدر



سوسن بدر



سوسن بدر



سوسن بدر