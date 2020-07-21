شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك فى حكمة صباحية: لو فى إنسان واحد بالكون بيحبك أنت محظوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة صبا مبارك، على توجيه رسائل لجمهورها بين الحين والآخر لرفع الروح المعنوية فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم الآن، وفى رسالة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة لها معلقة عليها :"ازا قادر توقف على رجليك الصبح و تطلع برا تسمع صوت الدنيا عم تصحى من النوم و تحس بالهوا و الشمس معناها لساتك عايش شو ما كان الي عم بتمر فيه".



صبا مبارك

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وتابعت :"و مهما كان الظلم كبير أو قلة الفرص..اتذكر انو في ناس بتنقتل عالهوية.. او بسبب شبهة غير مؤكدة او ببساطة بسبب جنسها او حريتها او دينها..اتذكر انو الله موجود و اكبر من كل شي.. و لا تنسى ازا في و لو انسان واحد بالكون كلو بحبك.. انت محظوظ".





و ظهرت الفنانة صبا مبارك، فى جلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" وسط الأشجار، ارتدت خلاله بلوزة صفراء اللون وبنطلون مائل إلى اللون الرمادى، وأرفقت صبا الصور بكلمات: "لما تكون بحالة صمت.. عقلك وروحك بكونو أقرب ما يمكن لبعض، والأفكار اللى ممكن تغير حياتك بتطلع قدامك واضحة، ومشاكلك اللى مفكر ما إلها حلول ممكن وزنها يصير أخف.. بس أنا اليوم أشعر بأننى مجازية".

و تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى للاجئين، شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عددا من الصور مع الأطفال اللاجئين، مؤكدة أن اليوم يعد يوم الأبطال الذى يسعون للحفاظ على أنفسهم وأسرهم.