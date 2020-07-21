شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى لوالدتها بالمستشفى: الحمد لله على سلامتك يا أجمل حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة لوالدتها من داخل أحد المستشفيات بعد مرورها بوعكة صحية، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"الحمد لله على سلامتك يا اجمل حاجه في حياتي".



منة فضالي

وحرص عدد من الفنانين علي التعليق علي الصورة متمنين السلامة لوالدة منة فضالي، فكتب النجم احمد زاهر :"الف مليون سلامة عليها ان شاء الله وهتبقى زى الفل"، فيما كتبت الفنانة الفت امام :"سلامتها الف سلامه ربنا يطمنا عليها"، وكتبت الفنانة هبة عبد الحكيم :"بسم الله عليها حمدلله ع سلامتها ربي يحفظها ماما ناديه م تشوف شر يارب ".

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وكانت استأنفت الفنانة منة فضالى تصوير عدد من مشاهدها في فيلم "زنزانة 7" بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الأبطال منهم أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى ومن أخراج ابرام نشأت.

منة فضالى تجسد من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني وتراهن عليه بقوة ويحمل عدد من المفاجآت .

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.