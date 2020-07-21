شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد رمضان يستعرض مهاراته فى البسين.. والجمهور: أسطورة طالع لأبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك علي نجل النجم محمد رمضان متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو جديد له وهو يستعرض مهاراته بحمام السباحة، والذى لاقي إعجاب عدد كبير من متابعيه وعلق أحدهم قائلا :" أسطورة طالع لأبوك"، وقالت متابعة أخرى:"سوبر علي لكن من فضلك احذر"، وتعليق آخر :"الأسطورة الجديد".

من ناحية أخرى أعلن النجم محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذى يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى.



علي وشقيقته الصغري

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يذكر أن النجم محمد رمضان طرح منذ أيام قليلة أغنية "تيك توك" مع النجم العالمى سوبر ساكو وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى، وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.