شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الجهينى يكشف تفاصيل تحويل "ولاد رزق" إلى مسلسل من 8 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست صلاح الجهينى إنه يواصل التحضيرات على كتابة مسلسل "ولاد رزق" والذى انتهى من نسبة كبيرة منه، ولن يؤثر المسلسل على أحداث الفيلم فى جزئيه لكنه سيكون مكملا له بحكم أنه بداية أحداث عالم ولاد رزق.

وأضاف الجهينى، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، مسلسل ولاد رزق كان في دماغى من قبل ما يتعمل الجزء الثانى من الفيلم، ولن يكون مسلسلا عاديا وهاتكون تفاصيله عبارة عن أكشن وكوميديا وكل حاجة الناس حبتها هتلاقيها لأن كل الشخصيات هاتكون موجودة ضمن أحداث المسلسل، بحيث أن المسلسل لن يؤثر على الفيلم أو العكس

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وأوضح أن قصة المسلسل ستكون في عام 2005 أي قبل أحداث الفيلم في جزئيه الأول والثانى، وبالتالي لن يكون أبطال العمل نفس نجوم الفيلم مثل أحمد عز وعمرو يوسف وغيرهم، لأن المسلسل يعتبر بداية عالم ولاد رزق بشكل عام، وستكون الشخصيات صغيرة بالعمر حتى تعرف من أين جاءت هذه الشخصيات.

وتابع، وستكون قصته في عام 2005 وتدور حول بداية الأسطورة جت منين وأول عملية خطر تورطوا فيها، وكانت مع ناس أخطر من اللى شوفناهم في جزئي الفيلم، وأن رغم صغر عمرهم وليسوا بالقوة المطلوب ألا أنهم أستطاعوا أن يصنعوا أسمهم، الذى وجدناه في جزئي الفيلم.

وأختتم حديثه، المسلسل مكون من 8 حلقات، وانا بسميه مسلسل سينمائى وليس درامى ويشبه الأفلام بشكل قوى، كما سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية والذى سيكون مطلوبا لأان المسلسل أبطاله شباب وهو المطلوب للمنصات الإلكترونية.