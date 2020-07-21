شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تقلد طفلة "اتعلمت حاجات كتير أوى" على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بتطبيق تيك توك، تقلد به الطفلة هند حسنى فى لقائها مع الإعلامى مفيد فوزى عن الطفلة التي شاركت فى مسرحية "هالة حبيبتي" مع النجم الراحل فؤاد المهندس"، والذى انتشر مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعى، وعرفه الكثير بطفلة "اتعلمت حاجات كتير أوى".

@hannahelzahed ♬ لقاء مفيد فوزى مع هند حسنى_مسرحية هالة حبيبتى - the_shika

من ناحية أخرى قالت الفنانة هنا الزاهد لـ"الخليج 365"، إن فيلمها الجديد "الغسالة" المرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، يحمل فكرة جديدة مختلفة وبها خيال حيث ينتمى الفيلم لأعمال الفانتازيا متوقعة أن يلقى الفيلم قبولاً من الجمهور عند طرحه، مشيرة إلى أن الفيلم تم تصويره بمواصفات أجنبية سواء من ناحية الصورة أو الاخراج أو الجرافيك.

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هنا الزاهد

وتجسد هنا فى أحداث الفيلم دور معيدة فى كلية العلوم بقسم تشريح الحيوانات وتنشأ بينها وبين أحمد حاتم الذى يجسد شخصية دكتور معها فى الجامعة، قصة حب تواجه العديد من العقبات، ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.

وقدمت هنا الزاهد برنامج "هزر فزر" مؤخراً على قناة cbc وخاضت به أولى تجاربها فى تقديم البرامج التليفزيونية، حيث تم عرضه بدء من أواخر شهر مارس الماضى يومى السبت والأحد أسبوعياً، واستمر حتى قبل حلول شهر رمضان واستضافت فيه عدد من نجوم الفن، ومن المقرر عودة عرض البرنامج فى موسم جديد خلال شهر أغسطس المقبل.