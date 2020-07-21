شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يطمئن الجمهور على صحة الفنان محمود ياسين: عايش وبخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان محمد رياض جمهور النجم محمود ياسين على صحته، قائلا إنه يتمتع بصحة جيدة ‏ويعيش وسط أهله وتحت رعايتهم، كما علق على التريند الأشهر على السوشيال ميديا فى تلك الأيام، الذى يتخذ من صورة شخصية عبد ‏الوهاب فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى مادة للسخرية من بعض الأحداث والشخصيات فى الوقت الحالى، وقال ‏فى تصريح لـ"الخليج 365" إن هذا التريند دليل على نجاح الشخصية وأن الناس مرتبطة بالعمل حتى الآن لدرجة أنهم ‏يتخيلون "عبد الوهاب" فى مواقف كثيرة.‏

وأضاف الفنان محمد رياض إن نجاح مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" حتى الآن ظاهرة تستحق التوقف، فذلك العمل ‏الذى عرض من سنوات طويلة مازال يتفوق على أعمال فى عرضها الأول ويستحوذ على التريند، وذلك لأنه عمل قوى ‏ويناقش العديد من القضايا المهمة.‏

وعن أعماله المقبلة أوضح محمد رياض أنه عرض عليه أكثر من عمل لم يستقر على أحدهم حتى الآن، وأنه فى ‏انتظار عمل قوى يعود من خلاله للدراما كما تعود جمهوره.‏

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كان الفنان محمد رياض قد أعلن عن الحساب الرسمى لزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، على موقع التواصل ‏الاجتماعىى، "انستجرام"، بعد سرقة حسابها القديم، حيث نشر رياض، عبر انستجرام، صورة للحساب الجديد، ودعا ‏جمهوره، لمتابعة رانيا محمود ياسين من خلاله.‏

وكانت رانيا محمود ياسين، قد شاركت متابعيها قبل يومين بصورة لها من الذكريات للفنان الراحل أحمد زكي، الذي شهد ‏على عقد قرانها‎.‎

ونشرت رانيا محمود ياسين، الصورة التي ظهر فيها الفنان الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، ‏وكتبت "الراحل احمد زكي كان شاهدا على عقد قراني رحمه الله رحمه واسعه وأسكنه الله فسيح جناته كان دائما معي في ‏لحظاتي الفارقة‎".