فيديو| علا رشدي تناشد وزير التربية والتعليم وهذا رأيها لحل مشكلة التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة علا رشدي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تتحدث فيه عن ظاهرة التحرش، والتي أكدت أنها منتشرة منذ وقت طويل، وليست وليدة هذه الفترة.

وقالت: "ماكنتش عاوزة أتكلم غير لو كان عندي حلول، التحرش بيكون بكذا طريقة منها مجرد النظرة، مفيش مبرر أو حاجة بتخلي الراجل يعمل كدة غير إنها ست، مش عشان لابسة عريان ولا حلوة دي ثقافة متوغلة من زمان جدا".

وتابعت: "الوعي والتعليم حاجتين مهمين في تربية ولادنا، لازم نربي ولادنا على إن جسمنا ملكنا، محدش له الحق إنه يلمس حد تاني أو يستخف بيه أو يحتقره".

وأضافت: "وأنا في سنة 6 ابتدائي كنت بدرس جسم الإنسان، أتمنى يبقى فيه حصة عن جسم البني اَدم وكل واحد يخلي باله من جسمه، لو ده حصل من صغرهم هيحسوا إن الموضوع عادي، ولازم نحترم جسم بعض".

Advertisements

ووجهت "علا" نصيحتها للجمهور، قائلة: "لو بنتك جت قالتلك أنا بحب واحد، ماتخوفيهاش، أو لما ابنك أو بنتك يحكولك معناها إنهم بيثقوا فيكم، أنا قلقانة لو ولادي لما يكبروا مايحكوليش".

واستكملت: "لكل أم المفروض إنتِ الكبيرة توعيه، اسمعوا منهم، قوليله خلي بالك على نفسك، وتحاولوا تقوليلهم الحاجات اللي اتربيتوا عليها بطريقتك، وبلاش تخوفوهم لأنهم بيعندوا، ماتستنوش يحكولك وهما كبار، لازم الكلام ده يحصل وهما صغيرين".

وتابعت: "ساعات يخلوا الولاد يتريقوا على بنات، وتربوهم إن الولد أحسن من البنت، وإن البنت بتيجي الدنيا عشان تخلف وبس، ودايما الراجل أهم، لازم نعلمهم يحترموا بعض، لازم نحترم بعض، لازم يثقوا فينا ويتعلموا يقولولنا أي حاجة، ويحكولنا أي حاجة ونتقبل ومش نبعدهم عننا إحنا قدوة بالنسبة لهم".

واختتمت "علا" حديثها، ووجهت رسالة لوزير التربية والتعليم قائلة: "أنا بناشد سيادة وزير التربية والتعليم، لازم يبقى فيه حصة عن جسم البني اَدم، ومحدش يتعرض للتاني، ولازم نقول إن دي جريمة".