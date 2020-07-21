الأربعاء.. "بلاك تيما" يحتفل بالعيد الـ16 لتأسيس الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
احتفالا بالعيد الـ16 لتأسيسها تستعد فرقة بلاك تيما، لإحياء حفل غنائي مساء الأربعاء المقبل، على مسرح النافورة بدار الأوبرا.
وحددت دار الأوبرا سعرا موحدا لتذكرة الحفل 85 جنيها، وطرحته للحجز إلكترونيًا عبر إحدى الشركات.
فريق بلاك تيما المكون من 3 أعضاء هم أمير صلاح الدين ومحمد عبده وأحمد بحر، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان " في وسط السكة"، من كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول،، ألحان أحمد بحر، وتوزيع فادي بدر".
ويقدم الفريق بالحفل باقة من أغانيه، ومنها بحار، حر، برنس الليالي، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، كدة كدة ياتريللا، بابا أشكيري، يانجمة، ولون الكاكاو.
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