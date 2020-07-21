ملحن أغنية إيساف الجديدة يرد على اتهام "الشرنوبي" بسرقته لحن أغنية "كرهتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

علق طاطا النوبي، مؤلف وملحن أغنية "كل سنة وأنت طيب" لإيساف عن اتهام المحلن الكبير صلاح الشرنوبي له بسرقة مقاطع أساسية من اللحن الذي قدمه بأغنية "كرهتك" للطيفة منذ 21 عامًا في أغنية إيساف الجديدة التي طرحت منذ أيام.

وقال"طاطا" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "اللحن الذي قدمناه شبيه بأغنية (كرهتك)، لكنه ليس هو، لأنني قمت بتغيير في ثاني وثالث جملة موسيقية، وسعيت لتقديم فكرة جديدة لتقديم مزج بين المهرجانات والموسيقى الشرقية، لكن لم نعتدِ على حقوق أحد".

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كان الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، قد أكد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "أنه تم السطو على المقطعين الأساسيين بأغنية (كرهتك)، التي قدمت عام 1999، وأنه لن يسكت ويستعد للتواصل مع المنتج محسن جابر بشأن ما حدث".

أغنية "كل سنة وأنت طيب" غناء إيساف، من كلمات وألحان طاطا النوبى، وتوزيع محمد حريقة.

أغنية "كرهتك" كلمات منصور الشادي، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع ريموند جيميني و بيرنار اركاديو.