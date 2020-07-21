نوال الزغبي: "اشتقت للمسرح ولكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إنها اشتاقت للمسرح ولجمهورها.

وعلقت "نوال" التي نشرت صورة لها على خشبة المسرح في إحدى حلقاتها: "اشتقت للمسرح، واشتقت لكم جميعا، الله يحفظكم".

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يذكر أن الفنانة نوال الزغبي شاركت بأغنية "اتحاربت" وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز" في سباق دراما رمضان الماضي، للفنانة غادة عبدالرازق.

أغنية "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم.