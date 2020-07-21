محمد رحيم يدعم قرارات الدولة المصرية: "نقف بالكامل مع جيش بلدنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعم الملحن محمد رحيم، الجيش المصري، وقرارت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كلنا الجيش المصري، 100 مليون مواطن مصري نقف بالكامل مع جيش بلدنا العظيم ومع رئيس بلدنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية حدود بلادنا من كافة الاتجاهات من أي اعتداء، حفظ الله مصرنا وجيشنا وكل وطننا العرب".
ووافق مجلس النواب في اجتماعه أمس الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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