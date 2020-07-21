بدرية طلبة تشارك في هاشتاج "كلنا الجيش المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شاركت الفنانة بدرية طلبة، في هاشتاج "كلنا الجيش المصري" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "اللهم إنا نستودعك جيش بلادنا، ونسألك أن تحفظه من كل سوء، وترد جنوده إلينا سالمين، كلنا الجيش المصري".

ووافق مجلس النواب في اجتماعه أمس الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.