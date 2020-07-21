ماجد المصري يحتفل بعيد زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفل الفنان ماجد المصري، بعيد زواجه، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته رانيا أبو النصر. وعلق: "عيد زواج سعيد يا أحلى وأرق وأجدع زوجة في الدنيا، ربنا ما يحرمني منك"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. من ناحية أخرى، بدأ الفنان ماجد المصري مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الوجه الاَخر". المسلسل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، بطولة ندى موسى، نسرين طافش، أحمد سعيد عبدالغني، مادلين طبر، عماد رشاد، هبة الأباصيري.

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