خاص| الموسيقار صلاح الشرنوبي يتهم إيساف بسرقة لحن "كرهتك" بأحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
اتهم الموسيقار صلاح الشرنوبي، المطرب إيساف بسرقة لحن أغنيته الشهيرة "كرهتك"، التي قدمتها الفنانة لطيفة منذ سنوات، واستغلاله دون وجه حق بأحدث أغانيه "كل سنة وأنت طيب"، التي طرحت عبر قناة مزيكا بموقع يوتيوب منذ ثلاثة أيام.
وقال، الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما يحدث سرقة علنيه لن أسكت عليها، تم السطو على المقطعين الأساسيين بأغنية (كرهتك)، التي قدمت عام 1999وسأتواصل مع المنتج محسن جابر بشأن ما حدث".
الشرنوبي،: "هذة المرة العشرين التي أتعرض فيها لسرقة ألحاني، ولهذا لن أسكت على ما حدث لحفظ حقوقى والتصدي لهؤلاء".
أغنية "كل سنة وأنت طيب" غناء إيساف، من كلمات طاطا النوبى، وألحان وتوزيع محمد حريقة.
أغنية "كرهتك" كلمات منصور الشادي، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع: ريموند جيميني و بيرنار اركاديو.
كرهتك
كل سنة وانت طيب
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