فيديو.. شام ابنة أصالة تغني في حفل خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه شام أيمن الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وهي تغني أغنية والدتها "هيقولك".
وظهرت "شام" في الصور بفستان أبيض أنيق، وتغني أغنية والدتها، بإطلالة مختلفة عن تلك التي ظهرت بها في الصور المتداولة في الخطوبة.
كانت أصالة قد احتفلت بخطبة ابنتها الكبرى شام على دكتور معتز نصير، في حفل جمع الأسرتين فقط داخل منزلها بالقاهرة.
من ناحية أخرى، تستعد أصالة لطرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"، باللهجة الخليجية، وهو من ألحان الملحن السعودي سهم.
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