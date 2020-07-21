بعد خضوعه لجراحة.. زوجة الشاعر أمل الطائر تؤكد استقرار حالته وتوجه الشكر لمصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت زوجة الشاعر أمل الطائر عن استقرار حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة بالقلب منذ أيام في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وأشادت بالدور الذي قام به الشاعر مصطفى كامل في مساندة ودعم زوجها وإقناعه بدخول المستشفى.

زوجة الشاعر أمل الطائر، كتبت عن حالته عبر موقع فيسبوك: "شهادة حق، صباح الخير يا أجمل ناس عرفتها من خلال زوجى الشاعر أمل الطائر هو الحمد لله حالته مستقرة بفضل الله ثم دعواتكم".

وأضافت :" اسمحولى اتكلم معاكم شوية عن شخصية كلكم تعرفوها وأنا كمان زيكم الأستاذ الفنان مصطفى كامل، الراجل ده معروف جدا عن شهامته ورجولته ومواقفه، وأنا سمعت عنها كتير لكن السمع غير الشوف أو إنك تتحط فى الموقف بنفسك، الراجل ده واللى عمله مع أمل واللى لسة بيعمله ،مهما اتكلمت فيه مش هاوفيه حقه نهائى ، يوم مادخل أمل المستشفى وقبلها بيوم كان مانمش ،وعنده استوديو وبيقفل فى البومه ومضغوط وتعبان جسديا جدًا، لكن اجتمع بالأساتذة الأفاصل حكيم وعماد عبيد وفيصل خورشيد ،علشان يشوفوا هانعمل إيه، وهنننقل أمل أى مستشفى وكانوا فى اجتماع من عصر يوم السبت لصباح يوم الأحد، وعلى الفون بشكل مطول لإقناع أمل بالذهاب إلى المستشفى".

وتابعت" ومن هذه اللحظة أستاذ مصطفى لم يغمض له عين حتى هذه اللحظة، وزوجته السيدة الفاضلة فى المتابعة المستمرة عن حالة أمل،

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حتى يوم العملية جمع كل حبايب أمل، وكانت مظاهرة فى المستشفى علشان يكون جنب صحبه ويدعمه، عاوزه أقولكم أن أستاذ مصطفى تعبان ولكن لم يتكاسل لحظة فى متابعة الدكاترة، والإطمئنان بشكل دائم للتطورات الصحية لأمل، الراجل لم يستخسر أى مجهود أو مساعدة أو دعم أو كلمة أو أى شيء عن أمل، ربنا يديم بينا المعروف يا أستاذ يافنان ياخلوق عاوزة أقولك، أن كل النساء تلد ذكور الا المواقف تلد رجال

أنت عملت من غير ماتتكلم، وغيرك اتكلم وماعملش حاجة، لسانى عاجز عن إنى أوفيك حقك، تسلم البطن اللى شالتك "

وكانت زوجة الشاعر الكبير قد كشفت لمصراوي عن تفاصيل أزمته الصحية، وقالت :" منذ 3 أسابيع، وأثناء أدائه صلاة الظهر، فقد توازنه وبدأ في التعثر بالكلام، وذهبنا إلى أحد أطباء المخ والأعصاب، وأكد أنه يعاني من مجموعة جلطات صغيرة بالمخ، وبمراجعة أطباء القلب قالوا بالبداية أنه قد يحتاج لجراحة القلب المفتوح، لكن بحمد الله تم علاج سيولة الدم بالأدوية والعلاج".