تراند اليوم : فنان شهير يشبه «المغاربة» بالحمار الوحشي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم للكوميدي المغربي جمال الدبوز وهو يتحدث بحسه الفكاهي المعهود على القناة الثانية الفرنسية عن المغاربة مشبها إياهم بالبقر الوحشي، وهو ما أثار ضجة كبيرة لدرجة جعلت العديد من النشطاء يطالبون بمقاطعته ومحاسبته عما صدر عنه.

الفيديو المسجل سنة 2017 كان يتحدث فيه الدبوز عن الطريقة التي يسافر بها المغاربة حيث شبه ذلك بالبقر الوحشي، الذي من الضروري أن يتنقل وسط قطيع، في إشارة إلى أنهم يسافرون بأعداد كبيرة في اليوم نفسه.

واعتبر الدبوز في نفس المقطع أن الإسبان لا يحبون المغاربة الذين يسافرون برا من فرنسا إلى بلدهم، لكونهم بحسبه يستغلون محطات الاستراحة من أجل الدخول إلى المرحاض فقط من دون شراء أي شيء.

وأثارت تصريحات الفنان المغربي غضب وضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي موجهين له انتقادات حادة.





