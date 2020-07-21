الليلة.. فريق راي _نا يحيي حفلا في ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل موسيقى راى لفريق "راى-نا" اليوم، الثلاثاء 21 من يوليو على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

فرقة مكونة من الموسيقيين المصريين الموهوبين الذين أحبوا موسيقى الراي ومشهدها في بلدان شمال إفريقيا (الجزائر ، المغرب ، تونس وليبيا).

طرح الفكرة عازف الجيتار نور عبيد وشريف سالم عازف الباص الجيتار. وبشكل سريع أضافوا عبد الله شريف

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زميلهم لاعب الدرامز في فرقة ترانزستور ، وأصبحت الفكرة أيضًا أكثر جذبًا أيضًا للعضو المضاف حديثًا أيمن رمضان عازف الاورج و البيانو في فرقة ترانزستور باند أيضًا.

بعد فترة قصيرة من الوقت ، أضافوا محمد صفوت عازف الساكسفون وايضا معاذ عسكر عازف الايقاع. مع غناء محمد بيومي

هو صوت أصيل يأتى من قلب مصر (النوبة).

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.