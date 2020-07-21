دوللي شاهين تغني الحاجة دعيالك في فيلمها الجديد"عيد جواز"

تغني الفنانة دوللي شاهين اغنية الحاجة دعيالك إحدى أغنيات فيلمها الجديد " عيد جواز "، ومن المقرر طرحه قريبا في دور العرض.

يشار إلي ان اغنية الحاجة

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دعيالك هي كلمات شفيق، كارم الحان تومي، وتوزيع اشرف البرنس، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويذكر ان فيلم" عيد جواز" إنتاج ايمن زكي، تأليف السيناريست أسامة فهمي، وإخراج أحمد فهمي عبد الظاهر، وبطولة دوللي شاهين،

إيهاب فهمي، حسام فارس، أميرة نايف، محمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبآ.